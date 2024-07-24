美元拐點已至？專家曝：1跡象 是時候看跌了

奈德-戴維斯研究公司（Ned Davis Research）投資策略師表示，隨著黃金從聯準會降息預期和債券殖利率下降中受益，美元是時候看跌了。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美元指數今年在經歷「極度樂觀」情緒，於6月觸及106.52，逼近去年10月107新高，不過，奈德-戴維斯研究公司（Ned Davis Research）投資策略師表示，隨著黃金從聯準會降息預期和債券殖利率下降中受益，美元是時候看跌了。

外媒報導，奈德-戴維斯研究公司首席全球投資策略師蒂姆-海耶斯（Tim Hayes）指出，圍繞美元的「極度樂觀」情緒正在逆轉，而其他主要貨幣則在蓄力。

請繼續往下閱讀...

海耶斯說，現在是其他主要貨幣大放異彩的時候了，或者至少相對於美元表現得更好。

具體而言，海耶斯認為，隨著黃金從聯儲局減息預期和債券收益率下降中受益，圍繞美元的看跌氛圍正在形成，而其他主要貨幣也在積聚力量。

根據FactSet的數據，截至本週一，衡量美元兌一籃子競爭貨幣的美元指數7月份下跌了1.5%，至104.3點，但今年迄今為止仍上漲了2.9%。該指數在去年10月初達到107的1年最高點，並在6月份觸及106.52再次接近這一水平。

相比之下，黃金今年迄今上漲了15.8%，僅略低於標普500指數（SPX）同期16.7%的漲幅。

不過，晨星（Morningstar）首席美國市場策略師戴夫-塞克拉（Dave Sekera）認為，週五公佈的聯準會偏好的通膨數據（PCE）如果意外上漲，可能會重新引發股市拋售。

塞克拉預計6月核心PCE年率將錄得2.5%，而1個月前為2.6%。聯準會希望看到年通膨率降至2%左右。黃金和債券等避險資產應受益於通膨緩解，因其將支持聯準會在2024年降息。

另美國前總統川普表示，如果他在11月的總統大選中獲勝，他傾向於讓美元走軟。這也影響了市場對美元前景的看法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法