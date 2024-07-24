特斯拉沒在怕！馬斯克：川普若取消電動車支持 將重創對手

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）表示，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）重返白宮可能會取消對電動車產業的支持，此舉將重創其他汽車製造商，對於特斯拉而言傷害則較小，甚至可能有幫助。

《路透》報導，川普長期批評拜登政府的電動車政策，並表明，如果自己當選將停止對相關產業的支持。已表態挺川的馬斯克指出，川普取消補貼以及對特斯拉電動車產生的影響並不重要，因為特斯拉是一家專注於自動駕駛技術的AI（人工智慧）公司，強調特斯拉的價值在於自動駕駛。

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馬斯克表示，政策的轉變對於競爭對手來說將是毀滅性的打擊，但是對特斯拉而言只是輕微的傷害，從長遠來看，這種行動實際上可能對特斯拉有幫助。

而川普挑選的副總統人選、現任俄亥俄州聯邦參議員范斯（JD Vance）在去年曾提出法案，旨在取消電動車補貼，並加碼補助燃油車，儘管這項法案在這屆國會幾乎沒有機會通過。馬斯克也上週在社群平台X喊話，建議美政府取消補貼，取消所有產業的補貼。

川普則在日前的共和黨大會上揚言，要對墨西哥製造的汽車課徵100-200％的關稅，讓這些車在美國「賣不出去」。談到相關議題，馬斯克表示，特斯拉已暫停在墨西哥建廠的計劃，將待總統大選後重新評估在墨國興建超級工廠的投資。馬斯克直言，川普已經表明，他將對墨西哥生產的車徵收高額關稅，因此在墨西哥投資沒有意義。

馬斯克也補充提到，特斯拉正在大幅提升現有工廠的產能，並計劃在德州廠生產機器人計程車。

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