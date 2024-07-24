人氣爆增！00905換股鈔前部署 CP標高成銷售之王

銅板價「FT臺灣SmartETF（00905）」除了成分同樣有台積電、鴻海（2317）外，價格相當親民，討論聲量不輸其他市值型ETF。（彭博檔案照）

〔記者唐芃菲／綜合報導〕7月迎來台股ETF配息熱潮，外界看好護國神山台積電（2330）順應AI發展，包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等重量級ETF表現水漲船高，但對小資族來說，一張近20萬元的ETF真的不不了手，而低調銅板價「FT臺灣SmartETF（00905）」除了成分同樣有台積電、鴻海（2317）外，價格相當親民，討論聲量不輸其他市值型ETF。

元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等老牌ETF上週7月16日除息，2檔都順利完成填息，價格看漲；但相較股價動輒上百元的這些重量級ETF，尤其是號稱國民基金的0050一張就要價近20萬元，價格上對小資族來說負擔較高。

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其實市值型ETF中，銅板價「FT臺灣Smart ETF（00905）」也值得投資人關注，00905同樣參與本次除息，這已經是00905第5次進行配息，每受益單位配發金額0.37元為過往最高，過去4次分別為：2023年2月1日配0.27元、2023月7月18日配0.18元、2023年10月19日配0.17元、2024年4月17日配0.21元。

依照公開資訊顯示，「FT臺灣Smart ETF（00905）」，單次股息殖利率2.38%，今年績效突破50%以上，且7月16日當天交易數量突破天際，以5萬9千多張站穩當天的市值型ETF交易量冠軍，其表現讓不少投資人眼睛為之一亮。

「FT臺灣SmartETF（00905）」不僅價格低廉，一張只要1.4萬多元外，還能藉此當上台積電、鴻海股東，此時以「定期定額」進場可說是利多損少；值得注意的是，00905所追蹤的指數為特選Smart多因子指數，同時在7月16日也汰換成分股，刪除32檔、新納入52檔，順利在高檔進行部分投資組合的獲利了解，且提前布局向低基期的產業與個股，充分發揮多因子選股的特性。

成份股由112檔提高至132檔，提高個股分散性。產業分散性提高，降低電子產業可能出現高檔修正之影響。納入52檔包括：1216統一、1307三芳、1447力鵬、1532勤美、1537廣隆、1582信錦、1615大山、2228劍麟、2374佳能、2379瑞昱、2393億光、2420新巨、2474可成、2504國產、2597潤弘、2603長榮、2609陽明、2610華航、2636台驊投控、2704國賓、2723美食-KY、2881富邦金、2882國泰金、2891中信金、2915潤泰全、3022威強電、3044健鼎、3090日電貿、3312弘憶股、3406玉晶光、3413京鼎、3501維熹、3679新至陞、3708上緯投控、5007三星、5234達興材料、6115鎰勝、6117迎廣、6176瑞儀、6189豐藝、6206飛捷、6257矽格、6285啟碁、6442光聖、6449鈺邦、6491晶碩、6525捷敏-KY、6579研揚、8163達方、9904寶成、9930中聯資源、9945潤泰新等。

成份股刪除32檔包括：1436華友聯、1442名軒、2006東和鋼鐵、2020美亞、2204中華、2206三陽工業、2233宇隆、2303聯電、2316楠梓電、2323中環、2345智邦、2395研華、2449京元電子、2472立隆電、2480敦陽科、2539櫻花建、2546根基、3029零壹、3032偉訓、3231緯創、3653健策、3661世芯-KY、3694海華、3704合勤控、4137麗豐-KY、4958臻鼎-KY、5519隆大、5534長虹、6281全國電、6409旭隼、6472保瑞、8442威宏-KY等。

「FT臺灣Smart ETF（00905）」買氣如此之旺，人氣激增，加上銅板價可說是CP值最高的市值型ETF，且喜愛動態調整及看好科技產業鏈走揚的投資人，可以先入場進行配置，既能追求成長也能期待下一次除息到來。

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