日本LAWSON為何要在1000家門市安裝夾娃娃機？原因曝光

日本連鎖便利商店羅森（LAWSON）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本連鎖便利商店羅森（LAWSON）宣布，計劃在2025會計年度之前，在全日本1000家分店安裝夾娃娃機，消費者每次只要花100日圓（約21元新台幣），就可以玩一次夾娃娃機，羅森希望藉此吸引顧客入店消費。

日本《每日新聞》報導，羅森從2022年開始，就在日本關西地區的一些分店，安裝了夾娃娃機，到了今年4月，更進一步在東京都內的一些分店安裝，夾娃娃機的獎品大多為角色主題商品，十分受到外國遊客的喜愛，在東京台場、京都等旅遊地區的分店，夾娃娃機的業績特別好。

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羅森1名發言人表示，獎品是沒有在羅森分店販售的商品，而且玩一次只要花100日圓，藉由實惠的價格吸引顧客。

未來超商可能會成為夾娃娃機的新據點，羅森希望全日本各地的人們，都能在當地的超商，輕鬆地享受玩夾娃娃機的樂趣。羅森還計劃透過只能在有夾娃娃機的分店才能獲得的原創商品，並和活動連結起來，擴大夾娃娃機遊戲的服務。

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