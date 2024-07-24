台股ETF受益人突破900萬大關！00940等人氣王高股息包辦前5強（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕無畏台股近期大跌，台股ETF投資人越跌越買，總人數突破900萬大關。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新1週增加20萬4085人，來到900萬6640人，為連續21週創新高。

進一步觀察，台股ETF受益人今年來共增加292萬6805人，增加前5名都是高息ETF，分別是00940、00919、00939、00929、00878五檔加總共新增208萬9540人。

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此外，62檔台股ETF中，上週受益人增加的有52檔，顯示出許多投資人趁台股拉回，紛紛進場買進台股ETF。

群益投信表示，就技術面觀察，大盤跳空跌破月線，短期電子權值股陷入漲多修正走勢，但在量能未放大下，意味長多格局並未轉變，指數修正反而要把握投資契機。

台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇，愛好高息的存股族投資人，可以趁台股高檔拉回，或是把握除息後的便宜價，把握逢低分批進場台股高息ETF中長線布局機會。

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