鮑爾下週送驚喜？美2年期公債2.26兆拍賣規模創新高

週二美2年期公債2.26兆拍賣規模創新高（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會即下週召開利率決策會議，市場預期9月將啟動降息，趕在鮑爾送驚喜前，投資人瘋狂湧入搶購美短期公債，週二2年期公債690億美元（約新台幣2.26兆元）拍賣規模，創下歷史紀錄。

週三（24日）將拍賣700億美元（約2.29兆元）的5年期債券，週四（25日）將拍賣440億美元 （約新台幣1.44兆元）的7年期債券。

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外媒報導，投資者對美國財政部每月出售的2年期債券趨之若鶩，這有力地證明了他們對聯準會今年開始降息的信心。

在週二拍賣的3大類競標者中，由投資者組成的兩類競標者的獲配比例為91%，創下了2003年以來的最高紀錄。第三類競標者（一級交易商）獲得了剩餘的9%，創歷史新低。

週二690億美元的拍賣規模創下了歷史紀錄，收益率為4.434%，比紐約時間下午1點（投標截止時間）前的拍賣前交易收益率低逾2個基本點。這是自1月份以來2年期美債拍賣收益率最低的1次，當時的拍賣規模為600億美元（約新台幣1.96兆元）。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）分析師約翰-卡納萬（John Canavan）說，聯準會下週將為9月降息奠定基礎的前景“維持了本月強勁的前端需求，這種需求延續。

2年期美債收益率在4月底達到5%以上的高峰，隨著利率期貨對聯準會從9月份開始在2024年底前至少2次降息25個基本點的定價出現，2年期美債殖利率穩步下降。

金融博客領對沖點評稱，週二的美債拍賣盛況表明，在下週聯邦公開市場委員會（FOMC）做出決定之前，市場，尤其是外國官方機構，正以創紀錄的數量買入短期美債，幾乎就好像有人知道，鮑爾下週可能會帶來驚喜。

根據2019年以來的紀錄，預期收益率與投資者獲得的收益率之間的最大差異凸顯了2年期美債銷售的需求規模。在聯準會降息迫在眉睫之際，貨幣市場基金規模接近創紀錄的6.154兆美元（約新台幣201.85兆元），這也是2年期美債銷售強勁的原因之一。

蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）美國利率策略主管伊恩-林根（Ian Lyngen）在1份說明中寫道，貨幣市場和票據中仍有大量現金，這與投資者現在開始進入市場以鎖定未來2年收益的觀點是一致的。直觀地說，隨著近期降息前景的確定性增強，一級市場供應將受到歡迎。

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