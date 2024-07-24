違約交割本人現身？她986元入手台積電喊「沒錢」 崩潰求救怎麼辦

證交所23日公告5家券商申報違約交割，通報台積電（2330）違約交割金額合計新台幣2.27億元，刷新單1個股違約交割紀錄。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕本月19日1名女網友在Dcard上，貼出對帳單說自己買以986元的價格買入1000股台積電，結果自己「沒錢交割怎麼辦」。文章一出卻被眾多網友認為是編造的，讓原PO生氣回應：「是一堆人以為是我在編故事嗎？那些嘲笑我的人必然也會成為下1個我，所以你們嘲笑的其實是自己。」而證交所23日公告5家券商申報違約交割，通報台積電（2330）違約交割金額合計新台幣2.27億元，刷新單1個股違約交割紀錄。對此PTT網友們驚訝表示，原來Dcard這篇文章是真的。

原PO在Dcard上曬出對張單，可以看到她在7月19日以986元的價格買入1000股台積電，總價將近99萬。她表示，以為台積電會跟16日一樣開低收平盤左右，結果跌到沒錢交割，只能當沖掉了嗎？可是要賠好多錢。

請繼續往下閱讀...

本月19日1網友在Dcard上，貼出對帳單說自己買以986元的價格買入1000股台積電，結果自己「沒錢交割怎麼辦」。（圖擷取自Dcard）

原PO還指出，誰可以幫忙拉一下到990元就好，「我真的很害怕」。19日台積電股價盤中最高995元，收在當日最低970元，下跌35元。

19日文章一出引來許多網友訕笑「少年股神怎麼缺錢」、「一看就唬爛」、「沒錢還敢當沖這麼大的」、「超級好笑，你會那樣下不就代表你有充足的交割款，現在上來討拍做什麼？」對於網友留言，原PO也回應「是一堆人以為是我在編故事嗎？那些嘲笑我的人必然也會成為下一個我，所以你們嘲笑的其實是自己。」

而23日證交所23日公告5家券商申報違約交割，通報台積電（2330）違約交割金額合計新台幣2.27億元，對此網友也驚訝指出「原來低卡文是真的」、「原來D卡不是幻想文」，也有網友表示「少年股神殞落」、「台積電不會沖不掉，看起來是故意違約」、「一堆少年股神........==?」、「幫營業員QQ」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法