電動車不好賣？業界曝重啟油車開發計畫 揭風向變了背後原因

法國汽車零件供應商彼歐（OPmobility）表示，由於電動車需求低於預期，許多汽車製造商正在重啟油車的開發計畫。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，法國汽車零件供應商彼歐（OPmobility）表示，由於電動車需求低於預期，許多汽車製造商正在重啟油車的開發計畫。他還指出，人們對混合動力車與插電式混合動力車也重新產生了興趣。

OPmobility執行長Laurent Favre表示，美國、德國、法國製造商生產的電動車數量，目前比最初的預期低40%至45%，「這意味著我們的客戶和我們自己的產能需要不斷調整。我們正在調整與客戶合作的方式」。

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由於高價、一些政府取消補貼，歐洲電動車的轉型陷入困境。遭受挫折的德國車廠賓士（Mercedes-Benz）等公司，推遲了電動車的銷售目標，而電池製造商也在重新評估相關計畫。泰蘭蒂斯（Stellantis）目前已停止其位於義大利都靈市Mirafiori 工廠的電動車生產，另福斯汽車（Volkswagen）本月開始採取行動，可能會關閉旗下奧迪（Audi）位於比利時生產電動Q8 e-tron的1家工廠，而法國汽車供應商法Valeo則正在為兩家工廠尋找買家。

在美國，福特汽車（Ford）上週表示，將在加拿大安大略省的1家工廠投資30億美元（約新台幣993億元），擴大高利潤的Super Duty皮卡生產線，滿足市場的高需求。福特先前推遲了生產下1代3排座電動SUV的計畫，顯示該公司生產策略有所調整。

Laurent Favre表示，人們對混合動力車與插電式混合動力車也重新產生了興趣，「我們的一些客戶，特別是美國的客戶，曾計畫直接從傳統的油車轉向電動汽車，現在他們正專注於插電式混合動力車的開發。」

不過他也說，成交量與市場發展仍有很多不確定性，「轉向電力是監管機構強加的，而不是來自消費者的需求」。

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