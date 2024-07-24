價格戰太傷 特斯拉創近5年最低獲利

價格戰衝擊下，特斯拉Q2寫下近5年最低獲利。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）週二（23日）公佈財報，在這家電動車製造商降低價格以重振需求，同時增加人工智慧（AI）相關支出的影響下，獲利創下5年多來最低，未能達到華爾街的盈利目標。

《路透》報導，特斯拉單季營收為255億美元（約新台幣8392億元），略高於去年表現和分析師預期；根據LSEG計算，特斯拉Q2淨利為14.8億美元（約新台幣487億元），遠低於去年同期的27億美元（約新台幣888.5億元），經調整後，每股盈餘52美分，低於華爾街共識的62美分。

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另外，由於傳統車廠為滿足潔淨汽車生產監管目標，紛紛從特斯拉手中購買額度，推動特斯拉的「監管信用額度（regulatory credit）」在Q2達到創紀錄的8.9億美元（約新台幣292.8億元），年增近2倍。

今年Q2市場動盪，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）擱置了1款全新的低價電動車的研發，轉而研發低成本車款，並致力於研發自動駕駛計程車，這有助於提振股價。

為消減成本，特斯拉單季也已解僱超過10％的員工，特斯拉表示，公司利潤也受到重組費用和主要由AI專案推動的營運費用成長拖累。Visible Alpha針對20名分析師的調查顯示，在不計監管信用額度的情況下，特斯拉Q2汽車毛利率為14.6％，未達預期的16.29％。

Investing.com資深分析師蒙太羅（Thomas Monteiro）指出，特斯拉的投資人可能比過去任何一個時刻都更需要看到成果，無論是人型機器人或是機器人計程車Robotaxi，這些計劃都必須快速實現成果。

AJ Bell投資分析師柯茨沃斯（Dan Coatsworth）提到，關於機器人計程車、人型機器人和自動駕駛的討論很多，這為投資人提供了很多可以期待的內容，但大家並未忽略，這些事實上是明天的潛在財富，而不是現在。

特斯拉的電動車交付連2季下滑，因為這家車廠面臨著意義激烈的競爭，以及由於缺乏價格實惠新車款而導致的需求放緩。特斯拉中國製電動車Q2銷量較去年下滑，而競爭對手中國的比亞迪（BYD）出口到歐洲和其他地區，其他中國汽車製造商的銷量則出現強勁成長。馬斯克也在會中坦言，新的對手導致公司需要削價競爭，這讓特斯拉的處境變得更加艱難。

特斯拉表示，Q3產量預計將較前季成長，預計將在2025上半年生產新車，其中也包括價格更實惠的車款，儘管這些車款成本降幅低於先前預期。馬斯克同日也宣佈，將Robotaxi的發佈時間從8月8日延後至10月10日，以對產品進行一些重要的修正，確切部署時間將取決於技術改善和監管部門的批准。

6月13日以來，特斯拉股價已飆升逾30％，當時股東批准了馬斯克560億美元（約新台幣1.84兆元）的薪酬方案，同時市場對機器人計程車的希望也提振了股價。特斯拉週二公佈完財報，盤後交易跌近8％。

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