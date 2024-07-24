少年股神又翻車？台積電爆違約交割2.27億元「破紀錄」

證交所昨（23）日公告，共5家券商申報違約交割，通報台積電（2330）違約交割金額合計新台幣2.27億元。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所昨（23）日公告，共5家券商申報違約交割，通報台積電（2330）違約交割金額合計新台幣2.27億元，刷新單1個股違約交割紀錄，消息一出，也讓不少網友稱「又1少年股神殞落」。

證交所公告顯示，申報券商分別為元大北府、群益東門、富邦台南、美好蘆洲、國泰敦南，申報台積電違約交割金額達2.27億元。

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以台股「T+2」交割制度來看，台積電（2330）隨在美國掛牌的ADR持續拉回，19日股價延續跌勢，跌破1000元整數關卡，盤中最高995元，收在當日最低970元，下跌35元，並未出現漲停或跌停鎖死。

今年台積電已出現兩次交割違約事件，前1次是6月21日來自國票證券安和分公司的2892萬元。另外統計今年其它爆發違約交割的公司，還有士電（1503）4月12日由康和南崁、華南中正申報的違約交割2616萬元、聯發科（2454）7月12日由台銀證券申報的違約交割5740萬元，皆受到市場高度關注。

此消息引起PTT不少網友討論，感嘆表示「賭場永遠不缺新賭徒」、「又殞落幾個少年股神」、「少年股神掰掰」、「又1少年股神殞落」。

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