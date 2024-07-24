美股四大指數全收黑 費半重挫1.4％

美國華爾街股市4大指數23日全面收黑。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國財報季開跑，投資人正評估美國企業財報，並持續注意快速變化的美國總統大選選情。美國華爾街股市4大指數23日全面收黑，其中費城半導體指數重跌逾1.4%。

綜合媒體報導，Google母公司Alphabet及特斯拉23日收盤後公佈財報，兩家公司獲利均超出預期。不過在公佈財報之前，特斯拉收盤時下跌逾2％，Alphabet則是微漲0.07%。

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至於美股「七巨頭」的其他企業，蘋果上漲0.47％、微軟上漲0.43%、Meta上漲0.26%、亞馬遜大漲2.11%，輝達（NVIDIA）方面則是下跌0.77%。此外，台積電ADR微漲0.28%，收在169.82美元。

道瓊工業指數下挫57.35點，或0.14%，收40358.09點。

標準普爾500指數微跌8.67點，或0.16%，收5555.74點。

那斯達克指數下跌10.22點，或0.06%，收17,997.35點。

費城半導體指數下跌79.93點，或1.46%，收5,397.90點。

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