0719微軟大當機 金管會清查台灣13家金融業受影響

因資安公司CrowdStrike更新出錯，導致全球微軟系統大規模當機，金管會清查，國內共13家金融機構受到影響。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕微軟Windows系統日前因資安公司CrowdStrike更新出錯，導致全球大規模當機，金管會清查，國內共13家金融機構受到影響，包含2家期貨商、4家投信、5家壽險公司和2家產險公司。本次事件非網路攻擊，不在資安保險承保範圍。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，銀行局針對金融機構有重大偶發通報規範，如果發生重大偶發事件造成客戶權益受損、健全經營受影響的話，要在30分鐘內以電話向銀行局通報、再用網路系統通報。此次當機事件，目前沒有收到金融機構通報相關資安事件。

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證期局主秘尚光琪指出，當機事件共有2家期貨商和4家投信公司受到影響，但對外服務並未中斷、也沒有影響客戶權益。

她表示，此次事件以外商投信受影響裝置數較多，後續依照軟體廠商並配合母集團政策改善，例如與廠商洽談遞延或分批更新以降低系統風險。

保險局主秘古坤榮指出，此次事件影響5家壽險和2家產險業者，官網及對外服務系統部分功能有中斷數分鐘至3小時，時間最長的也在3小時內完成修復。保險業伺服器和個人電腦桌機各有1000多台受影響。

古坤榮表示，已要求保險公司後續強化服務，提供緊急應變機制，擬定SOP縮短處理時效，並辦理資安產品多樣化，以因應廠商類似事件。

古坤榮說明，市售資安保險商品，主要包括被保險人受網路攻擊、電腦勒索、或管理錯誤行為等，致第三人受損害。因7月19日的當機事件是因資安公司軟體更新造成，並非受網路攻擊事件所致，因此不在資安保險承保範圍內。

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