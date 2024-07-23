吳東亮：福岡支行開業 象徵台新日本開枝散葉里程碑

台新銀董事長吳東亮（右二）與日方多位代表，出席福岡舉行支行開幕典禮。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／日本福岡報導〕台新銀行今天舉行九州「福岡支行」開幕酒會。台新金控暨台新銀董事長吳東亮致詞表示，台日雙方互動交流密切，無論是政府或民間企業，現在的台日關係更是最好的時刻；他強調，福岡支行是台新銀在日本第二個據點，也象徵著台新銀在日本開枝散葉的里程碑。

這場開幕酒會，台新銀董事長吳東亮親自與多位董事，偕同總經理林淑真及高階主管一同出席，而台新新任獨董王美花也搭機來到日本福岡。今天與會貴賓還包括：我駐福岡總領事館總領事陳銘俊、 福岡縣知事服部誠太郎、 福岡市高島市長宗一郎、九州經濟產業局局長星野光明、經濟連合會會長倉富純男等。據瞭解，今日出席酒會人數包括日本與台灣貴賓代表，超過5百位。

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吳東亮致詞表示，以過去為例，台日關係向來情誼深厚，台日企業合作成功案例不計其數，以新光集團來說，包括新光合纖、大台北瓦斯，還有新光三越百貨更成為台灣最大百貨公司都是最佳典範。

吳東亮指出，2年前接下工商協進會理事長，這是台灣最大工商團體，也是與九州經濟關係最為密切的團體，與日企及議員、九州當地官員包括九州經濟貿易協會多次交流，往來更形緊密，在半導體與AI創新合作也都有討論過，也讓台灣看見九州興半導體產業的規劃。

福岡支行是台新除了東京分行之後，在日本的第二個據點，吳東亮說，這不僅是台新在日本「開枝散葉」的里程碑，也是台日經貿開始更加緊密的起點。

「現在是台日關係史上最好的時刻」，吳東亮表示，九州以「半導體產業聚落」和「價格具競爭力的綠電」聞名，加上半導體人才等，成為半導體公司設廠首選之地，亦重新擦亮九州「矽島」招牌，福岡支行也是台新在日本開枝散業的里程碑。

台新銀行今天舉行九州「福岡支行」開幕酒會。（記者王孟倫攝）

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