晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

和碩斥資7.8億蓋墨西哥宿舍 童子賢：擴產計劃還不錯

2024/07/23 20:00

童子賢在「迎向AI新時代論壇」會後表示，台灣廠商歷經了4、5年的產業鏈轉移，「目前都適應得比較好了」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）今天宣布旗下墨西哥廠斥資4.0911億披索（約新台幣7.8493億元）自地委建宿舍，供營運使用，董事長童子賢在「迎向AI新時代論壇」會後表示，台灣廠商歷經了4、5年的產業鏈轉移，「目前都適應得比較好了」。

和碩墨西哥子公司「S.A. de C.V.」主要從事車載電子相關業務，就近服務大客戶特斯拉，同時聚焦其他北美傳統車廠客戶商機，營運團隊看好明年此區塊將在整體營收達到10%比重，因此今年的業績表現會比去年成長雙位數百分比。

童子賢說，和碩在墨西哥的擴產計畫進行得「還不錯」，前往當地的台灣幹部前幾年都在摸索與適應法規、生態與食物（墨西哥辣椒），且不只是和碩，其他的台灣代工廠因應全球製造業的區域平衡，4、5年來從中國轉移而出，現在都適應得比較好了。

童子賢指出，中國正在面臨少子化以及工資上漲等情形，加上美中貿易戰持續延燒，台灣業者是以服務為核心，製造作為實踐產品的手段，擁有許多美國企業客戶，因此相繼與客戶協商供應鏈的確切轉移地點，才會大規模地在過去紀念佈局印度、越南、印尼、墨西哥等地的新產線。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財