和碩斥資7.8億蓋墨西哥宿舍 童子賢：擴產計劃還不錯

童子賢在「迎向AI新時代論壇」會後表示，台灣廠商歷經了4、5年的產業鏈轉移，「目前都適應得比較好了」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）今天宣布旗下墨西哥廠斥資4.0911億披索（約新台幣7.8493億元）自地委建宿舍，供營運使用，董事長童子賢在「迎向AI新時代論壇」會後表示，台灣廠商歷經了4、5年的產業鏈轉移，「目前都適應得比較好了」。

和碩墨西哥子公司「S.A. de C.V.」主要從事車載電子相關業務，就近服務大客戶特斯拉，同時聚焦其他北美傳統車廠客戶商機，營運團隊看好明年此區塊將在整體營收達到10%比重，因此今年的業績表現會比去年成長雙位數百分比。

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童子賢說，和碩在墨西哥的擴產計畫進行得「還不錯」，前往當地的台灣幹部前幾年都在摸索與適應法規、生態與食物（墨西哥辣椒），且不只是和碩，其他的台灣代工廠因應全球製造業的區域平衡，4、5年來從中國轉移而出，現在都適應得比較好了。

童子賢指出，中國正在面臨少子化以及工資上漲等情形，加上美中貿易戰持續延燒，台灣業者是以服務為核心，製造作為實踐產品的手段，擁有許多美國企業客戶，因此相繼與客戶協商供應鏈的確切轉移地點，才會大規模地在過去紀念佈局印度、越南、印尼、墨西哥等地的新產線。

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