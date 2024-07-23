醫院診所看病都可刷卡 聯卡中心估2024全年可破600億

聯卡中心估2024全年醫療費簽帳金額可破600億元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯合信用卡處理中心今（2024）年將私立醫院、診所納入「公務機關暨醫療院所信用卡繳費平臺」，讓民眾看病後可便利的刷卡繳交醫療費，聯卡中心預估，民眾全年在醫院及診所使用信用卡繳費的簽帳金額以及筆數，有望達到600億元及800萬筆，再創歷史新高紀錄。

聯卡中心信用卡大數據平臺，分析近年民眾於醫院及診所的信用卡消費資料，以及信用卡持卡人的消費樣貌，發現在2022年疫情逐步解封後，連2年民眾在醫院及診所使用信用卡的簽帳金額明顯成長，簽帳金額以及筆數在2023年創下519.9億元、740.2萬筆的新高。

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2024年僅統計1至4月，簽帳金額及筆數已經分別達到198億元及284萬7000筆，聯卡中心預估，2024年全年度的簽帳金額及筆數有機會達到600億元及800萬筆的新紀錄。

聯卡中心檢視2020至2023年間的交易數據，發現因為一般診所配置刷卡機尚不普及，民眾的醫療刷卡仍以大型醫院為主，筆數佔比高達8成以上，診所的簽帳筆數則僅不到2成，2024年4月更降至15.1%。

不過，若是刷卡金額，大型醫療院所的比例從2020年的68.1%降至2024年4月的57.3%，診所則從2020年的31.9%增至2024年4月的42.7%。分析原因，聯卡中心認為，是醫院看病的民眾較多、各類行動支付導入，掛號費、看診費都可刷卡，但診所卻僅有自費金額較高的醫美、健檢、牙科與眼科才可刷卡，顯示信用卡在一般診所仍有很大的推廣空間。

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