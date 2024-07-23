面板雙虎血濺滿地！外資灰心往死裡砍 殺出近10萬張

面板雙虎血濺滿地！外資殺出近10萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股今（23日）爆漲614點，外資反手買進126.44億元，不過，面板雙虎卻成為頭號獵物，一口氣砍出近10萬張，殺入前2大，股價雙雙重挫逾2.7%。

面板雙虎受外資連4日砍出，股價節節敗退，友達今遭砍出逾6萬張，股價跌破18元關卡，終場跌2.72%，收17.9元，成交量9.58萬張；而群創在昨大殺出7.93萬張後，今砍殺力道縮小，但還是倒貨了3.6萬張，不敵外資連日殺出，今股價跌2.9%，收15.05元，面臨15元關卡保衛戰，成交量22.72萬張。

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外資今賣超前10大個股，依序為友達（2409）6萬556張、群創（3481）3萬6193張、南亞科（2408）2萬3352張、金寶（2312）1萬1421張、泰金寶-DR（9105）9755張、玉山金（2884）7195張、瑞軒（2489）7011張、彩晶（6116）6289張、陽明（2609）6075張、京元電子（2449）5835張。

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