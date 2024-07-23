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00940公告8月配息0.05元 8/8除息

2024/07/23 18:00

元大台灣價值高息（00940）今日公告8月預估配息每受益權單位預估配發0.05元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大台灣價值高息（00940）今日公告8月預估配息每受益權單位預估配發0.05元，將在8月6日公告確定配息金額，8月8日除息，8月7日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為9月2日。00940今日收盤上漲0.12元、以9.92元作收。

00940於7月19日股價回到10元票面，00940自救會大喊「自救會要復活了」，面對8月的配息，不少自救會成員猜「大盤重挫會不會不發」，也有人猜「可能只發0.01元」，不過，今日公告預估配息為0.05元，讓不少受益人鬆一口氣。

元大投信表示，00940自7月首次配息後，現階段配息將以股利所得為主，未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得，每月均可評估是否配發已實現資本利得，挹注配息能力，暫不配發的已實現資本利得，會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響。

元大投信指出，據證交所統計至6月底資料，大盤本益比24.4倍、股價淨值比2.58倍，均顯著高於長期平均，殖利率2.44%則低於長期平均，突顯現階段選股策略對配息、填息能力的重要性；截至至7月18日為止，00940成分股本益比為15.4倍、7月首次配息96%為股利所得，從價值投資與高股息角度均具相對優勢。

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