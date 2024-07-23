所羅門陳政隆：AI及機器人是趨勢 3到5年內大幅提升

陳政隆今下午出席「迎向AI新時代論壇」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕所羅門（2359）董事長陳政隆今天表示，「機器人加上AI，這絕對是一個趨勢」，在未來3到5年之內「應該是會有一個很大幅度的提升」，目前正在興起的神經網路處理器（NPU）未來可望幫助內容生產力飛躍式成長，可能是呈現指數式提升10倍、100倍。

陳政隆今下午出席「迎向AI新時代論壇」，在場外接受媒體聯訪時指出，機器人倘若缺乏AI加持，就只能做些簡單的工作，目前的人形機器人在效率上、準確度方面，可能還不如工業機器人，有些產業界人士認為不會發展得太快，「但這個很難說」，「我看得相當樂觀」。

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陳政隆說，現在的AI大語言模型，已經在製造業、零售業、物流業等產業的導入下，衍生出各式各樣的智慧型產品，發展動能也持續加溫，台灣在相關方面之所以能夠持續成為世界注目的焦點，是因為在過去疫情期間已經展現了高階半導體的全球地位，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）皆持續仰賴台積電（2330）代工重要晶片。

不過，陳政隆認為，台灣不只是半導體產業，諸如廣達（2382）、英業達（2356）長期耕耘伺服器領域，將晶片、印刷電路板等零組件整合到主板，最後再組裝成機櫃，供給雲端服務供應商，最終推動ChatGPT或邊緣產品領域的相關應用。

陳政隆說，正在發展中的神經網路處理器帶給AI應用突破性進展，大幅增進文字、圖像、音訊等內容的生產力，因此國際晶片品牌大廠繼續尋求台灣半導體產業的幫助，同時串連、深化與硬體代工產業鏈的合作關係，「這就是台灣目前扮演的角色」。

陳政隆強調，除了算力即國力，穩定的電力也代表著穩定的產業競爭力，對於國內電力的期許是「穩定、高品質」，且「具有經濟效益」。

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