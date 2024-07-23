從事機器人應用長達10年 所羅門董事長陳政隆曝「最大感觸」

所羅門董事長陳政隆今下午出席「迎向AI新時代論壇」，探討「從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕所羅門（2359）搭上AI機器人題材，營運備受外界關注，董事長陳政隆今天表示，「我們做了十年左右機器人相關的應用，我最大的感觸就是人實在很厲害」，他強調，倘若未來AI機器人要能解決作業人員短缺的問題，「它必須要做到像我們（人類）一樣」，不能像現在的機械手臂只做重複性動作。

陳政隆今下午出席「迎向AI新時代論壇」，探討「從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」，他說，人類與生俱來就是非常靈巧與多功能，回顧機器人發展歷史，過去的工業機器人只能按照指令機械式動作，後來加入視覺辨識系統，雖然負載的工作可以稍微複雜，但在產品良率判別上經常出現「過殺（Over Kill）」的狀況，現在導入人工智慧技術後開始獲得改善。

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陳政隆觀察，目前客戶普遍對於AI機器人較為抗拒的原因，在於需要非常龐大的數據資料庫供其建立訓練模型，因此所羅門正在致力於提供客製化的解決方案，讓客戶透過少量但精準的資料就能上線使用，「要做到這樣，我們必須串連大量硬體」，包括不同品牌的機器人，以及各種感測設備，同時優化神經網路。

陳政隆提到，外界可能覺得「用開放式資源就可以做出很棒的AI模型」，但事實並非如此，除了串連硬體、建構平台，讓生成式AI得以運作，還需要針對客戶需求寫出相應的軟體作為關鍵輔助因子，以所羅門現在的實力，已有能力讓旗下產品快速切入科技、傳產等行業。

陳政隆樂觀看待AI機器人的未來發展，強調所羅門現在攜手輝達（NVIDIA）並使用對方開發中的新技術，「有些東西用起來的確不錯，我們都可以納入自己的平台」，陳開玩笑說，「有天大家到理髮廳看見機器人，可以很放心的告訴他想要的髮型，它可以幫你剪好」。

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