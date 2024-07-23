台新銀「福岡支行」開幕 目標3年損益兩平

台新銀行今天在日本福岡舉行台日記者會。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／日本福岡報導〕台新銀行今天舉行九州福岡支行開幕酒會及記者會。台新指出，2016年台新設置第一個日本據點東京分行，截至目前為止，總資產已經達到1300多億日圓元，當初東京分行不到三年時間就由虧轉盈，未來「福岡支行」設定目標三年內損益兩平。

台新銀行福岡支行於今（23）日舉辦開幕酒會，由台新銀行董事長吳東亮及董事們，偕同總經理林淑真及高階主管共同出席晚會。

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在開幕酒會之前，台新銀也先舉行台日記者會，回答媒體詢問。林淑真表示，台新銀行在台灣擁有101個分行，海外的部分，近20年在香港、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞、緬甸、越南、中國及泰國，共9個地區設有11個海外據點， 其中2016年設立日本東京分行，並在今年4月23日迎來日本第二個據點-福岡支行（出張所）。

有日本媒體詢問，台新在台灣的經營強項為何？福岡支行行長王柏璋表示，整個銀行業務有個金及法金，台新在台灣最早是在個人金融，包括：消金、信用卡有優異表現，國內市占率很高，隨著法金獲利大幅上升，已經高過個金。

日媒詢問，日本福岡業務方面，台新是否會與台資銀行進行合作？王柏璋回應，台新的東京分行是在2016年開業，玉山銀行是在2017年；以日本東京分行為例，各家台資銀行之間，是彼此合作又競爭關係。

對於和日本當地銀行的策略合作？王柏璋回應，除了國銀，當地銀行也將是業務推廣合作的對象，包括：福岡銀行、肥後，西日本城市銀行等，積極進行交流與合作。

台新東京分行行長高森幸太郎表示，公股的台灣銀行只設辦事處，不能在當地作營業活動；至於台新和玉山銀行之間已有業務合作關係，主要在不動產投資時，雙方一起去提出計畫爭取案件。

對於台新規劃如何日本當地銀行合作，高森幸太郎說，台灣企業來日本向地方銀行進行貸款時，較沒有辦法充分調查中小企狀況，因此，台新銀會受託幫當地銀行進行徵信，找土地、建工廠、找員工宿舍時，就會透過本地銀行，找足夠的資訊雙方互補。

林淑真也表示，台、日雙方在經濟貿易往來上一直都非常緊密地連結，也是彼此前5大的貿易夥伴國；近年來因為台積電在九州熊本設廠，讓大家對九州這個地區，有了更深入了解。

面對台積電在熊本帶來的經濟效益，林淑真強調，選擇在位於九州經濟中心的福岡設立支行，在大家的見證及祝福之下，今年4月23日順利完成開業儀式，福岡支行的業務也正式積極地展開。

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