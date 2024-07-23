群創攜手MAZDA 打造汽車5G AIoT售後服務平台

群創5G AIoT商城揭幕。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創執行「擴大中小企業5G創新服務應用計畫-汽車5G AIoT售後服務平台」，攜手MAZDA瑞達汽車打造全台第一家「汽車5G AIoT售後服務平台」以及「5G 維修直播」，於今日正式揭幕。

群創經理楊柱祥表示，汽車後裝市場（after market）延伸至維修服務是含金量高的潛力市場，導入5G 及AIoT解決方案不僅強化品牌商合作，此次結盟31家汽車零件產業鏈加入瑞達AI商城也是一大創舉，提供少量多樣彈性服務，預計創造千萬產值。

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瑞達汽車副董事長康智淵表示，透明化維修流程為維修車廠一大創舉，實現MAZDA以人為本Omotensashi誠心款待的行動，融合5G AIoT黑科技，即時互動溝通可強化車主品牌信賴感與黏著度。瑞達AI商城自三月上線，已經超過3萬378 （3/20-7/22）使用人次，創造1300萬消費金額。

康智淵說，汽車零組件競爭激烈，此次導入啟耀光電LED燈、快譯通行車紀錄器等，策略聯盟大咖汽車零組件亦是瑞達AI商城平台的實力展現，車主可從商城了解車用配件、維修耗材差異與特色、建立MAZDA高品質車用零組件生態系，去蕪存菁。

康智淵指出，群創整合台灣大哥大企業服務5G直播與亞博福爾摩沙AI客服商城解決方案，打開封閉傳統的汽車維修服務業，邁向5G AIoT數位化升級之路。

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