名師解盤》容逸燊：今反彈集中在權值股 近期資金轉向非電族群

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數在昨天大跌之後，今天強力反彈614點，但是成交量縮不到4000億的水準，主要漲勢集中在台積電、聯發科、鴻海、廣達等等權值股，漲幅皆有3%-4%以上，近兩天融資也明顯的大幅度降低快80億，所以短線在22000點附近，季線附近有暫時止穩的訊號，但是在月線之上，23400點到23600點區間，中期的壓力可能暫時難以越過，包括外資的期貨淨空單仍然是高達接近40000口，而台幣是持續呈現貶勢，所以指數暫時難以直接V轉向上，後續持續要觀察外資期現貨，是否持續在賣超，以及台幣匯率能不能止貶。

接下來是美股科技股財報陸續公布，明天特斯拉及Google將會在盤後時間公布，可以看到近期因為科技股漲幅非常大，包括台積電第三季營收雖然是季增10%，但是受到美國政治因素的影響，因此外資也開始對科技股做出賣超。美股科技股同樣要提防若股價已經在相對高檔，而財報不夠亮眼的話，可能還會有後續的市場調節賣壓，所以其實在指數跌到季線之後，暫時當作跌深的反彈，加上這個禮拜下半周可能將會放假，也讓市場上的業內及主力暫時有一些縮手，可以看到OTC指數今天反彈沒有加權指數來的強烈，後續仍然要持續關注整個籌碼面的變化。

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因此以目前來說，空頭的短線趨勢已經成形，拉回修正一個半月到兩個月的時間皆有可能，或許要等到9月蘋果新機上市之前，以及8月輝達法說，能不能夠給出更進一步振奮市場的消息，資金才有機會重回科技股上。我們看到美股一直到台股，近期資金都開始往非電族群去走，像這兩天營建類股表現強勢，以及未來川普上任之後，對於石化產業的支持，加上烏俄戰爭結束後，面臨的災後重建鋼鐵需求，皆為共和黨鐵鏽帶的鐵票區，因此傳統產業近期也受到市場上資金的青睞，建議反彈過程中，電子類股和科技類股可以稍微減碼，將資金轉進非電族群。

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