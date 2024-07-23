台灣怎麼應對美國大選？童子賢：把一件事做好

童子賢今下午出席「迎向AI新時代論壇」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天對於美國總統大選發表看法，他表示，儘管不便過於評論民主黨參選人、現任總統拜登（Joe Biden）放棄尋求連任一事，但美國是全球第1個、也是最老牌的民主國家，仍牽動著國際政經局勢，台灣能做的就是把「強化自己的體質」這件事做好。

童子賢今下午出席「迎向AI新時代論壇」，探討「從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」，童於會前受訪時說，美國是民主國家陣營當中重要的角色，「祝福他們大選平安順利」，台灣應該要「做好自己」，繼續增強經濟實力，「我們不會做不必要的關心」。

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童子賢話鋒一轉，當被詢問到近期依舊火熱的用電問題時，他強調，「有些人可能覺得夏天冷氣吹得比較多，不過我跟大家報告，冷氣應該不是重點」，主要是因為民生用電僅佔整體18%，工業用電超過5成，在供電方面需要力求不破壞環境，又能兼顧穩定與品質，同時價錢符合經濟效益。

童子賢認為，台灣在過去的疫情期間，高科技產業帶動經濟成長，而全世界於疫後仍然重視科技前景，尤其是近年來的電動車、人工智慧（AI）蓬勃發展，帶給台灣相當良好的機會，未來無論民生、服務業、工業都有電力需求，希望電力供應能夠跟上。

此外，童子賢提到，下半年電子產業可以期待「秋收冬藏」，不少科技產品在夏天發表、秋天交貨，通常可以刺激1季到2季的市場買氣，在產業季節性循環中，上下半年的比重通常是40比60或45比55，上半年假期較多、工作天數較少，也是影響比重的原因之一。

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