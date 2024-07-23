遊戲橘子研發Vyin AI Q4問世

橘子集團策略長暨 AI 創新實驗室負責人陳冠宇（中）與核心團隊成員蘇緯倫（左一）、李兆庭（左二）、黃仕安（右二）、張鈞皓（右一） 。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕面對AI浪潮加速全球數位變革，橘子（6180）表示，目前成功研發AI 技術、推出自有品牌Vyin AI，預計於今年第4季正式面對企業市場。

橘子集團策略長暨AI創新實驗室負責人陳冠宇表示，Vyin AI 的核心產品 「AI Chatbot」 具備零風險、無痛整合、情緒安撫及卓越安全性特性，包含產業新知與真人客服的應答技巧等，大幅降低企業營運所投入的資源。集團旗下遊戲《新楓之谷》採用 AI Chatbot 客服後，真人案量減少 43%、客戶自主解決問題比例為 83%、客戶滿意度高達 98%。

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此外，Vyin AI還能打造全方位的AI Sales企業服務平台，整合集團豐富的IP資源，涵蓋小說、漫畫、圖文創作、音樂創作、偶像明星等多元領域，並融合 AI Chatbot 核心技術與AI圖像生成、AI聲紋生成等技術，將創造IP持有方與企業品牌的全新合作與應用場景。

陳冠宇表示，Vyin AI不僅是一個AI工具，更是幫助企業拓展營收、提升市場競爭力的強大引擎，隨著AI技術的快速發展，Vyin AI希望在企業數位轉型中扮演關鍵角色。

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