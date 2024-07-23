旗艦CPU故障率近100％遊戲商崩潰 英特爾抓到兇手了

遊戲開發商表示，英特爾銷售的第13代和第14代CPU故障率近100%，英特爾公布原因。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遊戲發行開發商Alderon Games 此前聲稱，英特爾銷售的第13代和第14代CPU故障率為100%，玩家也多次反應這款CPU處理器穩定性有問題，英特爾終於回應並公布原因。英特爾表示，第13 代、14 代處理器電壓異常升高，是因 microcode 的演算法有問題，讓處理器電壓不穩定，預計8 月中旬開始修復。

英特爾第13、14 代 K 系列桌上型處理器不穩定問題已延燒一段時間，遊戲開發商及玩家超崩潰。近期《泰坦之路》的製作商 Alderon Games 公布數據顯示，玩家因英特爾第 13 代、14 代面對數千次處理器崩潰，要求盡快召回，並決定要將伺服器改為 AMD 處理器，解決當機問題。

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如今真正的問題終於找到。根據科技媒體《Tom's Hardware》等外媒報導，英特爾表示，已找到第 13 代、14 代桌上型處理器當機問題的源頭，處理器因操作電壓上升而出現不穩定，而電壓異常升高則是 microcode 演算法有問題，讓處理器的電壓不穩定。

英特爾預計在 8 月中旬為主機板製造商提供新版 microcode 演算法，之前已出問題的處理器無法回溯，僅能防止未受影響的處理器再發生相同問題。任何受此當機問題影響的人也須聯繫英特爾，英特爾承諾會提供退還商品授權（RMAs）。

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