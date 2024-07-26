根據供應鏈最新消息，台積電收到了許多中國客戶的超級急件（super hot run，SHR）訂單，這些中國客戶甚至願意為此支付40％的溢價。

（資料照）

1.中國媒體報導指出，根據供應鏈最新消息，台積電收到了許多中國客戶的超級急件（super hot run，SHR）訂單，這些中國客戶甚至願意為此支付40％的溢價。中國媒體集微網報導，根據消息人士說法，中國晶片製造商加快了向台積電下單的行動，以應對即將到來的美國總統大選，給美中關係帶來的不確定性。台積電的中國戶急於趁機囤積晶片。

2.台股週二（23日）在台積電（2330）滿血復活大反攻帶動下，加權指數開盤漲257.76點，以2萬2514.75點開出，加上傳產與金融也全面上揚，指數開高走高。終場在台積電大單敲進，急拉至979元，帶動指數終場大漲614.85點，創下史下第2大漲點，同時收復前（22）日失土，收2萬2871.84點。

請繼續往下閱讀...

3.台灣綜合研究院週二（23日）發佈6月份台灣EPI電力景氣指數，受惠人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等新興應用需求持續強勁，半導體業用電量創歷史新高，今年6月產業電力景氣燈號連續2個月呈揚升的黃紅燈。

4.證交所23日公告，共5家券商申報違約交割，通報台積電（2330）違約交割金額合計新台幣2.27億元，刷新單1個股違約交割紀錄，消息一出，也讓不少網友稱「又1少年股神殞落」。

證交所公告顯示，申報券商分別為元大北府、群益東門、富邦台南、美好蘆洲、國泰敦南，申報台積電違約交割金額達2.27億元。

5.無畏台股近期大跌，台股ETF投資人越跌越買，總人數突破900萬大關。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新1週增加20萬4085人，來到900萬6640人，為連續21週創新高。

進一步觀察，台股ETF受益人今年來共增加292萬6805人，增加前5名都是高息ETF，分別是00940、00919、00939、00929、00878五檔加總共新增208萬9540人。

6.美國經濟數據表現出乎意料強勁，第二季GDP年化成長率為2.8%，勝過市場預期的增長2%，以及今年首季的增幅1.4%。

聯準會（Fed）青睞的個人消費支出（PCE）物價指數季增年率初值為2.3%，較前值 3.1% 明顯放緩，低於市場預期的 2.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法