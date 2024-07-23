CoWos熱賣 台積電措手不及

台積電CoWos熱賣，但10多年前客戶只要50片（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕人工智慧（AI）帶動台積電（2330）先進封裝CoWos火紅，對照10多年前，技術剛研發出來時，卻「門可羅雀」，熟知內情業界人士表示，當時台積電CoWos沒有客戶，只有賽靈思（Xilinx）願採用，但1個月只要50片，量少到可憐，跟目前產能需求熱到供不應求，可說天差地別。

台積電於2013年10月曾發布新聞稿，指出賽靈思採用CoWoS技術成功量產28奈米產品，這印證業界人士所言不假。台積電當時指出，賽靈思採用該公司CoWoS （Chip-on-Wafer-on-Substrate） 技術開發28奈米3D IC產品，藉由整合多個晶片於單一系統之上，達到顯著縮小尺寸並提升功耗與效能的優勢。

請繼續往下閱讀...

業界人士表示，台積電10多年前，開發出CoWos技術，沒有客戶，只有賽靈思願採用，但1個月只要50片，「量小得不得了」，可以說量少得可憐；當時，台積電創辦人張忠謀採納研發大將蔣尚義建議，跨足先進封裝，大手筆給他4百位工程師、1億美元研發資源，結果開發出CoWos技術沒有生意，蔣尚義去年受訪曾說過，這在公司變成1個笑話，令他相當窘境。

蔣尚義分享過，針對CoWos技術，他曾經到處向客戶推廣技術，還是沒有人要用；後來，他有1次跟1家客戶的副總裁吃飯，對方不經意提到不採用CoWos的原因是價格太貴，如果1個平方毫米賣7分美金太貴，只要賣1分美金才願意用，他恍然大悟，回公司後，立即請研發主管去做出降低成本的技術，也就是另1種先進封裝InFO技術。

InFO就是蘋果等智慧型手機晶片客戶採用的先進封裝技術，也是台積電大賣的技術，業界傳出，1年貢獻台積電營收已約超過30億美元。

至於，台積電CoWos後來真正有量產的首家客戶，並非美商，也非AI晶片霸主輝達，而是當時剛從半導體業冒出的中國華為海思。業界人士分析，因CoWos與InFO技術不同，性能雖好，價格又高出多倍，對既有客戶是風險，海思當時新產品還沒有市場占有率，採CoWos新技術，風險性低，即使用錯了，也沒太大損失，所以，比起其他大廠客戶，很勇於採用。

台積電CoWos產能原本不多，沒有想到近年來AI發展比預期快，AI晶片採CoWoS先進封裝，CoWoS產能頓時難滿足，台積電擴產緩不濟急，今年與明年連續兩年的產能都將倍增，預計到2026年才能達供需平衡，台積電表示，會與後段專業封測代工廠持續合作，以因應客戶需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法