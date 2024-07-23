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凱米颱風來襲 樂桃航空取消明後天14航班

2024/07/23 14:19

樂桃航空公告明（24日）、後（25日）2天航班取消資訊。資料照，（樂桃航空提供）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中央氣象署今（23）日中午11點30分發布中度颱風凱米海上陸上警報，樂桃航空也宣布，明（24日）、後（25日）2天航班取消資訊，其中包含從桃園機場出發和抵達桃園機場的14架航班。

根據樂桃航空截至台灣時間今天下午2點05分發出的公告，7月24日取消的航班分別為：MM027大阪（關西） - 台北（桃園）、MM028台北（桃園） -大阪（關西）、MM625東京（成田） - 台北（桃園）、MM627東京（成田）- 台北（桃園）、MM727名古屋 - 台北（桃園）、MM860台北（桃園）-東京（羽田）、MM927沖繩（那霸）- 台北（桃園）、MM928台北（桃園） - 沖繩（那霸）等8航班取消。

另外，7月25日取消的航班分別為：MM620台北（桃園） - 東京（成田）、MM622台北（桃園）- 東京（成田）、MM722台北（桃園） - 名古屋、MM859東京（羽田）-台北（桃園）、MM923沖繩（那霸） - 台北（桃園）、MM924台北（桃園）- 沖繩（那霸）等6航班也已取消。

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