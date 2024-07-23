奮鬥17年遭無故降職降薪 竹科總經理法庭逆襲大勝

奮鬥17年遭無故降職降薪，竹科丁姓總經理經向新竹地院提告，法官發現資方毫無證據指證丁男不適任，判賠丁男資遣費180萬元、業績獎金371萬元，共計551萬元。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕總經理的逆襲！竹科某科技公司丁姓總經理聽從老闆指示，放下帶領17年的團隊任職新部門，沒想到才1個月就被降副總，更逼他同意減薪，他憤而走人，公司甚至拒付資遣費，經向新竹地院提告，法官發現資方毫無證據指證丁男不適任，判賠丁男資遣費180萬元、業績獎金371萬元，共計551萬元。

丁男說，95年起擔任公司員工，帶領新竹分公司從5個員工開始拓展業務，直至111年已發展到30多名員工，業績也從毛利數百萬元成長到111年1億3千多萬元。長達17年的時間，從一個業務升為新竹區最高主管，並在108年起擔任總經理。

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111年12月老闆以口頭方式，要他離開帶領的團隊、放棄現有的客戶，轉往建立新部門，並保證不會異動其職位及薪資，他基於信賴遂接受老闆安排。

沒想到事後僅1個多月，公司竟將他降為副總，等同連降三級，更逼迫他同意減薪，他深感羞辱，隨即前往新竹縣勞工處申請勞資爭議調解，公司僅表示是合意終止勞動契約，並拒絕給付資遣費、非自願離職證明書等。

最後他向新竹地院提告請求公司給付資遣費、特休未休工資、業務獎金合計651萬元。

法官調查，公司逕自對外發布調職命令，還沒等丁男就其所受懲戒事由做出申辯，就要他簽署同意書同意降職調動，難認公司對丁男降職減薪懲戒處分，係依循合理妥當程序，且有違反權利濫用禁止原則。

此外，公司亦未舉證丁男表現經其多次勸導甚或懲處均未獲改善，不適任職第二事業處總經理職務，而在公司經營上或業務上有加以降職之必要性，難謂公司所為降職減薪之懲戒性調職合法。

法官認為，丁男依勞退條例、勞基法關於業績獎金發放之約定，請求公司給付資遣費180萬元、業績獎金371萬元，共計551萬元，並請求公司發給非自願離職證明書為有理由，應予准許。

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