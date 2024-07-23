CrowdStrike釀微軟大當機 黃彥男：公有雲不能只選1家

微軟Windows系統於日前因資安公司CrowdStrike更新出錯，導致全球Windows設備出現大規模當機。（路透資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕微軟Windows系統於日前因資安公司CrowdStrike更新出錯，導致全球Windows設備出現大規模當機，數發部當天就緊急檢查政府資訊系統運作情形，發現重要關鍵系統皆未受到影響。部長黃彥男今天受訪表示，台灣從中學到一課，就是平常要建好備援系統，且公有雲不能只選1家，政府上雲不會只侷限在1朵雲。

黃彥男表示，此次事件並非資安攻擊，而是軟體更新造成全球性影響，大概是第1次發生這樣的狀況，大家也因此學到一課，了解備援系統的重要性，如果主系統都當掉，還有備援系統可以運作。

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黃彥男指出，數發部有設置通報管道，政府機構和關鍵基礎設施如果遭到攻擊，或有服務中斷的情況，就會通報到TWCERT/CC，把攻擊態樣和漏洞通報給各單位知道；事件發生後，通報數並不多，主要系統也很快就運作如常，可能大家有警覺性或在備援方面做得還不錯，所以對台灣的影響不算大。

黃彥男說，對於政府來說，公有雲不能只選1家，假設其中1家出問題，至少還有另外幾家，因為3大公有雲業者同時出狀況的機率很低，因此未來重要的政府服務上雲不會只上1朵雲。

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