全球最安全旅遊城市揭曉！日本僅排第2 第1是亞洲這城市

全球最安全旅遊城市揭曉！日本僅排第2，第1是新加坡（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最安全旅遊國家揭曉！根據《富比士》顧問最新研究顯示，新加坡是世界上對遊客來說最安全的城市，至於國人最愛的日本，僅排名第2，不過，若就前10名城市中來看，日本與澳洲是唯一有2個城市躋身入榜者。

CNBC報導，該研究分析了犯罪、醫療品質和自然災害風險等因素，給出了從 0 到 100 的安全評分，最安全的城市得分最低。

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根據該研究的評估，新加坡得0分拿下全球最巿全旅遊目的地，在60個分析城市中，新加坡的自然災害風險最低，健康和基礎設施風險排名第2。

該研究還分析了數位安全風險，其定義為自由使用網路，而不必擔心線上攻擊，或隱私侵犯的能力，在該項調查中，新加坡被認為是名單上數字安全風險第2低的國家。

至於國人最愛的日本，則排名第2，報導指出，東京被認為是健康安全風險最低的城市，證明了該市醫療保健服務的質量，並且基礎設施安全風險排名第5。

而全球最安全前10大城市中，僅日本與澳洲是唯一有2個城市躋身入榜者。

前10大安全榜單，依序為新加坡、日本東京、加拿大多倫多、澳洲雪梨、瑞士蘇黎世、丹麥哥本哈根、韓國首爾、日本大阪、澳洲墨爾本、荷蘭阿姆斯特丹。

而全球最危險的城市則是委內瑞拉加拉加斯，是唯一1個城市獲得 100 分，研究報告稱，該市「健康安全風險最高，反映出醫療保健服務和基礎設施的水平和品質較低」，此外，加拉加斯的犯罪率也使其獲得了美國國務院的最低旅行安全評級「4 級：不要旅行」建議。

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