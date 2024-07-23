晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

與「3巨頭」有關？日立傳退出家用空調生產

2024/07/23 13:55

家用空調市場競爭激烈，傳日立退出生產。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕家用空調市場競爭激烈，而日本電機大廠日立製作所（Hitachi）面臨大金工業（Daikin）、Panasonic、三菱電機等對手的競爭，現傳出將要退出生產的消息，並考慮將旗下與美國大廠JCI的合資公司JCHAC賣給德國博世（Robert Bosch），不過競爭者還有三星（Samsung）、Lennox等大廠。

綜合媒體報導，日立子公司「日立Global Life Solutions（日立GLS）」和美國電機大廠Johnson Controls International（JCI），2015年設立的合資公司「Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning（JCHAC）」，並各持有JCHAC 40%、60%的股份。

報導指出，日立將退出家用空調生產，JCHAC考慮賣給德國博世（Robert Bosch）等。JCHAC負責家用空調等空調事業，出售JCHAC後，日立仍舊會持續進行使用於資料中心等用途的商用空調事業。

JCHAC設立之初，經營團隊本有信心在全球市場競爭者中勝出，不過在家用空調市場上，面臨大金工業（Daikin）、松下電器（Panasonic）、三菱電機等競爭對手來勢洶洶，競爭相當激烈。

日立4月公布的財報顯示，2023年含空調事業在內的相關部門，營收年減5%至3738億日圓，佔日立整體營收比重僅約4%，不過日本冷凍空調工業會（JRAIA）公布的數據顯示，2023年日本家用空調的出貨額小幅增加0.7%，而日立在日本國內2023年整體家用空調出貨量萎縮3%至878.4萬台，已連3年萎縮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財