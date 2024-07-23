與「3巨頭」有關？日立傳退出家用空調生產

家用空調市場競爭激烈，傳日立退出生產。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕家用空調市場競爭激烈，而日本電機大廠日立製作所（Hitachi）面臨大金工業（Daikin）、Panasonic、三菱電機等對手的競爭，現傳出將要退出生產的消息，並考慮將旗下與美國大廠JCI的合資公司JCHAC賣給德國博世（Robert Bosch），不過競爭者還有三星（Samsung）、Lennox等大廠。

綜合媒體報導，日立子公司「日立Global Life Solutions（日立GLS）」和美國電機大廠Johnson Controls International（JCI），2015年設立的合資公司「Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning（JCHAC）」，並各持有JCHAC 40%、60%的股份。

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報導指出，日立將退出家用空調生產，JCHAC考慮賣給德國博世（Robert Bosch）等。JCHAC負責家用空調等空調事業，出售JCHAC後，日立仍舊會持續進行使用於資料中心等用途的商用空調事業。

JCHAC設立之初，經營團隊本有信心在全球市場競爭者中勝出，不過在家用空調市場上，面臨大金工業（Daikin）、松下電器（Panasonic）、三菱電機等競爭對手來勢洶洶，競爭相當激烈。

日立4月公布的財報顯示，2023年含空調事業在內的相關部門，營收年減5%至3738億日圓，佔日立整體營收比重僅約4%，不過日本冷凍空調工業會（JRAIA）公布的數據顯示，2023年日本家用空調的出貨額小幅增加0.7%，而日立在日本國內2023年整體家用空調出貨量萎縮3%至878.4萬台，已連3年萎縮。

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