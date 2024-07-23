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無懼CrowdStrike股價崩跌 女股神砸3.8億元抄底

2024/07/23 13:31

無懼CrowdStrike股價崩跌，女股神伍德砸1177萬美元抄底。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕資安公司CrowdStrikeg上週發送了1個有問題的軟體更新，引發全球Windows設備大規模當機，受事件衝擊，CrowdStrikeg股價暴跌。而方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）無懼風險出手抄底，砸1177萬美元（約新台幣3.8億元）購買CrowdStrike股票。

綜合媒體報導，由於CrowdStrike更新檔案出包，上週五（19日）微軟Windows系統爆發全球性的大規模當機，各地均有用戶電腦碰到藍白死機畫面、不斷重新啟動的災情，更一舉影響銀行、飯店乃至於機場航班的運行，據悉共影響850萬台設備，被外媒稱為IT史上最大規模當機。事件發生後，多家券商紛紛調降對CrowdStrike的投資評等和目標價。

受上述利空消息影響，CrowdStrike股價在19日、22日分別重挫11.1%、13.46%，幾乎回吐公司今年來的漲幅。

但有媒體發現，當大家都在拋售CrowdStrikeg股票的同時，「女股神」伍德卻選擇逢低買入CrowdStrikeg股票。

根據每日交易揭露顯示，伍德旗下的ARK Next物聯網主動型ETF（ ARKW ）和ARK金融科技創新主動型ETF（ ARKF ）在19日趁CrowdStrike大跌時，分別買進2萬7061股、1萬1534股CrowdStrike股票，共計砸下1177萬美元抄底。

對於伍德抄底CrowdStrike，有專家認為是明智之舉。瑞穗分析師克萊因（Jordan Klein）指出，CrowdStrike本次更新出包的損失在控制範圍之內，CrowdStrike提供的資安服務仍為同業中最好的，市占率應不致會有太大損失，近期賣壓反而是難得的「超值折扣」。

CrowdStrike 22日股價收在263.91美元，跌幅13.46%。

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