股匯雙彈！台幣升2.3分，暫收32.825元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美四大指數止跌回升，費半指數漲幅逾4%，台北股匯今日同步展開反彈，台股大漲逾400點，新台幣兌美元匯率一早也升破32.8元關卡，惟美元買需仍然強勁，台幣升幅收斂，中午暫時收在32.825元、升值2.3分，台北外匯經紀公司成交量6.41億美元。

台股昨日暴跌逾600點後，今日隨美股反彈，台積電領軍上攻，大盤指數漲逾400點，收復半數昨日失土。新台幣匯價也升值1.8分，以32.83元開出，隨後升抵32.795元，只是升值力道不強，隨後又回到32.8元價位。

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主要亞幣中仍舊以日圓表現最為強勢，市場預期日本銀行即將於下週會議升息，日圓兌美元匯率今早升破157，最高來到156.348；韓元也勁揚0.4%。人民幣昨日在中國人行意外降息下走弱，不過人行出手穩匯，今早稍微回穩。

僅管市場預期聯準會有望於9月降息，但因美國總統拜登宣布退選後，增添美總統大選不確定性，不少分析師看好美元將續強，目前美元指數在104附近徘徊。

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