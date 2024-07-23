台綜院：AI新興應用需求強 電力景氣連2個月亮黃紅燈

台綜院表示，受惠人工智慧、高效能運算等新興應用持續強勁需求，6月產業電力景氣燈號連2個月呈揚升的黃紅燈。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（23）日發佈2024年6月份台灣EPI電力景氣指數，受惠人工智慧、高效能運算等新興應用持續強勁需求，半導體業用電量創歷年新高，引領其他相關產業共榮發展，全國產業用電穩健成長，全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.82％，整體產業電力景氣燈號連續2個月呈揚升的黃紅燈。

隨著全球經濟逐步復甦，AI人工智慧、高速運算等新興科技應用需求強勁攀升，國際景氣與貿易回暖，出口與民間投資逐步改善。新興科技產業應用需求持續暢旺，推升國際終端需求回溫，傳統產業供應鏈庫存持續回補；加上半導體業產能持續擴充，挹注經濟成長表現，國內經濟成長持續朝正向發展。

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6月份全國產業用電穩健成長，外銷訂單連4紅，國內景氣展望樂觀看待。在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，台綜院預測，2024年6月份經濟成長率為4.5％。

綜觀來看，台灣受惠AI前景，加上國際景氣逐步復甦，終端消費需求增加，帶動產品出口與投資熱絡，助益經濟成長表現。尤其是半導體業用電一枝獨秀，用電需求屢創新高，帶領AI產業崛起，推升產業同步成長。6月份在AI需求強勁及去年同期基期偏低因素下，本月份經濟成長持續表現亮眼。不過，當前全球不確定性風險仍高，國際經濟情勢瞬息萬變，均將影響國內經濟後續表現，須持續追蹤觀察並謹慎因應。

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