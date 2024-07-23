合庫羽球、桌球隊前進巴黎奧運 董座親自送機

合庫金控董事長董瑞斌（右二）與巴黎奧運羽球代表隊合庫選手戴資穎（左二）、周天成（右一）及王子維（左一）合影。 （合庫銀提供）

合庫金控董事長董瑞斌（左二）與巴黎奧運桌球代表隊合庫選手林昀儒（左一）、鄭怡靜（右二）及馮翊新（右一）合影。 （合庫銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕2024巴黎奧運於7月26日舉行開幕儀式，合庫銀行此屆共有6位選手參賽，羽球隊由台灣一姐戴資穎、台灣一哥周天成出戰；桌球隊男子組有林昀儒、莊智淵、高承睿參賽，女子組則由鄭怡靜出賽。為表達對選手們的支持與祝福，合庫金控董事長董瑞斌親自前往機場送機，為選手們加油打氣，期盼他們在巴黎奧運賽事上取得佳績。

合庫一向全力支持國家體育活動，深信體育是讓台灣與世界接軌的重要軟實力，也更積極地從基礎培育優秀運動員。

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本次巴黎奧運能有多位選手入選台灣奧運代表隊，展現了合庫在體育領域的長期投入與深耕成果；而選手們在奧運賽場上的表現不僅是合庫的榮耀，更是國家的驕傲。選手在奧運獲得佳績，合庫除提供一次性獎金、記功獎勵及晉升職等並加薪外，每月再就薪資津貼中加碼營養費，給予球員支持與鼓勵。

合庫作為培育國手的搖籃，長期贊助桌球、棒球及羽球三支球隊，每年編列充足預算，讓選手們無後顧之憂，可以專心精進球技並積極參與國內外賽事，而球員亦可以逐步實現自我的夢想閃耀國際體壇，進而提高了台灣在國際的能見度。

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