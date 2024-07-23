近5成日企稱「日圓貶值不利經濟」! 警戒川普當選

日媒調查，有近5成日企稱「日圓貶值不利經濟」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來日圓持續走貶，不但讓日本央行壓力大，高達近5成日本企業認為日圓貶值不利於日本經濟，且日本企業營運高層也警戒，川普若在11月美國總統大選勝出，可能帶來的風險。

《朝日新聞》報導，以日本全國100家主要企業為對象，進行調查「日圓貶勢對日本經濟的影響」。

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截至台北時間23日上午8點10分為止，日圓對美元匯率升值0.22%至156.71日圓兌1美元。今年迄今，日圓對美元累計貶值約11.2%。

調查結果中，有47家認為「有負面影響（不利於經濟）」，認為正面影響、有利經濟僅7家。日本企業經營高層也普遍認為，「進口物價揚升、對消費降溫的影響越來越大」。

至於如何看待日本景氣疑慮（可複選2個），有高達51家選擇「個人消費低迷」的比重最高，其次為「日圓走貶」的36家，其家數皆達去年同期調查的2倍以上。

關於全球景氣的疑慮（可複選2個），高達54家認為「中國經濟放緩」的比重最高，其次為「美國經濟放緩」的38家。不少日本企業營運高層表示，川普若當選、可能對全球經濟帶來負面影響。

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