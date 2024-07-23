漢翔參法茵堡航展 拿下近70億元發動機零組件長期合約

漢翔董事長胡開宏（後排中）率隊前往英國法茵堡航展，總經理馬萬鈞（前排左2）與歐洲大廠簽署發動機零組件70億長約。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日宣布，與歐洲發動機製造大廠簽訂多項發動機零組件長期合約，預估銷售金額近70億元。

漢翔董事長胡開宏率團隊赴英國參加兩年一度的法茵堡航展，會中與歐洲發動機製造大廠簽訂多項發動機零組件長期合約，包含空中巴士公司寬體客機A350、A330neo、波音公司B787以及新一代商務噴射機等機型之發動機零組件。

請繼續往下閱讀...

法茵堡航展是世界三大航展之一，每屆舉辦皆吸引全球各國軍用及民用飛機製造商參展展示最新技術和產品以及尋求業務商機。

漢翔指出，持續深耕歐洲發動機業務，配合客戶布局寬體客機及商務噴射機市場，另持續投資廠房及精進改善以達到客戶要求，目前已規劃投入發動機鑄造產能擴充及鍛造能量建置等，以垂直整合原物料供應鏈持續提升市場競爭力並進一步布局發動機MRO市場。

漢翔指出，國際旅運復甦強勁，飛機需求數量上升，發動機業務需求及發展亦將穩定成長，可望帶動營收大幅提升。未來漢翔公司將全方位提升設計、研發、製造以及維修等各領域與客戶合作之力度，建立雙方長遠穩定之經營發展策略。

漢翔去年民機業務中，加拿大龐巴迪佔營收比重40%、空中巴士25%、波音15%，

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法