農夫山泉被出征！鍾睒睒蒸發130億美元 恐丟中首富寶座

農夫山泉創辦人鍾睒睒今年至今資產已蒸發130億美元。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著競爭加劇，加上中國網友「愛國出征」，中國首富、知名飲用水和飲料公司農夫山泉創辦人鍾睒睒今年至今資產已蒸發130億美元（約新台幣4275.7億元），成為全球億萬富豪當中資產跌幅最大的其中1人。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），農夫山泉鍾睒睒在2024年已損失130億美元（約新台幣4275.7億元），截至週一（22日）淨資產為548億美元（約新台幣1.8兆元），縮小了鍾睒睒與線上購物平台拼多多創辦人黃崢之間的差距。

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受到瓶裝水價格戰的困擾，加上民族主義、健康意識日益增強的影響，近幾個月農夫山泉的股價受挫，2月1日以來暴跌近20％，而拼多多在這段期間，憑藉著平台上便宜的產品和積極的交易，股價漲約6％。

中國最大食品飲料生產商「娃哈哈」創辦人宗慶後年初病逝，中網友悼念宗慶後的同時，也出現不少人拿娃哈哈與農夫山泉的飲料產品對比，指控農夫山泉包裝疑似包含日本元素，引發大批網友出征。更有網友指出，鍾睒睒的兒子持有美國護照，質疑鍾睒睒一家對中國的忠誠。

這一連串行動下，帶動娃哈哈的銷量激增，重創農夫山泉，儘管農夫山泉否認了一些指控，並揚言要對煽動惡意謠言的人採取法律行動，但許多中國網友仍不為所動。

除此之外，作為農夫山泉主要競爭對手瓶裝品牌怡寶的母公司華潤飲料在今年4月申請在香港上市，不久之後，農夫山泉推出一款新的飲用水，將價格推至最低水準。這款產品在天貓每瓶550毫升的售價不到人民幣1元（約新台幣4元），不到正常零售價的一半。

儘管農夫山泉去年因茶飲銷售強勁，獲利優於預期，但包裝飲用水的收入佔比已從2022年的54.9％降至47.5％，凸顯了競爭加劇的瓶裝水市場。

香港消費者委員會日前發佈報告，將農夫山泉瓶裝水歸類為「天然礦泉水」，並在其樣本中檢出每公升3微克溴酸鹽，是歐盟對「天然礦泉水」及泉水的標準上限。儘管香港消委會並未將列為不安全，但結果公布後，在港上市的農夫山泉的股應聲下跌，2個交易日內重挫7.3％。

這次的檢測結果也引起農夫山泉不滿，向消委會發出律師信，指消委會的檢測出現錯誤，包括誤把其樣本歸類為「天然礦泉水」，香港消費者委員會隨後也發表聲明致歉，承認對農夫山泉瓶裝水的檢試中，樣本歸類出現落差，應獨立歸類為「飲用天然水」並重新評分。在監管機構致歉後，農夫山泉股價一度反彈，但隨後再度回吐漲幅。

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