焦點股》穩懋：Q3旺季到 產能利用率持續提升

旺季到，Q3手機新品推陳出新，穩懋受惠開盤大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到多種新款手機即將推出，砷化鎵大廠穩懋（3105）產能利用率可望持續回升，再加上7月30日即將舉辦法說會，市場預期穩懋可望釋出樂觀訊息，今日開盤後買單持續湧入，截至9:45分為止，上漲8元、股價暫報164元，漲幅逾5%，成交量超過2300張。

穩懋6月營收16.66億元、月增0.77％、年增10.61％，改寫今年單月新高紀錄，今年上半年營收94.04億元、年成長38.22％。穩懋也表示，第2季主要受惠於Wi-Fi與PA相關業務顯著回升，下半年也有手機新機陸續上市，預料成長動能可望維持到下年。

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法人則指出，今年下半年iphone 16的新機銷量預估，由原本的8800萬台，提升到9500萬台、甚至上看1億台，而穩懋身為蘋果供應鏈之一，自然連帶受惠，產能利用率可望持續回升，雖然外資連3日呈現賣超，累計賣超張數達3510張，不過投信連續18日買超、買超張數達4436張。

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