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涉操縱股價 南韓科技巨頭Kakao創辦人金範洙被捕

2024/07/23 10:23

南韓科技巨頭Kakao創辦人金範洙（Brian Kim）。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓檢方表示，科技巨頭Kakao創辦人金範洙（Brian Kim）在收購大型娛樂公司SM娛樂（SM Entertainment）的過程，涉嫌惡意操縱股價，今（23）日被南韓檢方逮捕。

綜合外媒報導，首爾南方法院幾週前就傳訊金範洙，並在昨（22）日舉行了聽證會，法院認為，金範洙有滅證和潛逃之虞，在凌晨發出逮捕令。檢方指出，金範洙涉嫌在Kakao於去年2月收購SM娛樂的過程中操縱股價，將SM娛樂股價拉抬至競爭對手HYBE提出的每股12萬韓圜（約新台幣3100元）以上，藉此阻止HYBE競標。

檢方懷疑，Kakao在去年2月曾與私募基金Oneasia Partners合作，投入2400億韓圜（約新台幣62億元）分553次高價買入SM娛樂股票，破壞了HYBE對SM娛樂的收購邀約。而金範洙作為集團最高決策者，事前應該了解關於操縱股價的計劃，並予與批准。

HYBE先前從SM娛樂創辦人李秀滿手中收購了該公司14.8％的股份，並提出以每股12萬韓圜（約新台幣3100元）的價格從小股東手中收購SM股份。但後來因SM娛樂股價大漲，最終HYBE放棄收購。去年3月，Kakao和旗下Kakao娛樂（Kakao Entertainment）收購了SM共39.87％的股份，成最大股東。

金融監管機構在去年10、11月要求檢方起訴金範洙等多名Kakao高層，之後檢方對集團旗下部份辦公室進行搜查，歷經8個月後，本（7）月9日傳訊金範洙。Kakao集團和金範洙則始終否認相關指控，針對逮捕令Kakao發言人則拒絕回應。

金範洙是南韓白手起家的代表人物之一，他創辦的KakaoTalk是南韓最大、最普及的通訊軟體，集團業務橫跨網路通訊、金融等多個領域，Kakao快速崛起下，金範洙也一度超越三星（Samsung）李在鎔成為南韓首富。

Kakao的股價自2021年創下歷史新高以來，已跌約4分之3，今年至今暴跌近32％，目前金範洙財富預估約36億美元（約新台幣1183.3億元），距離巔峰時期的130億美元（約新台幣4273億元）相差甚遠。以集團資產來看，Kakao集團是南韓第15大企業集團，旗下擁有124家附屬公司。

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