店鋪倒閉轉讓變「戰區」？中國各地公安維穩掌控

中國經濟持續衰退，大量的店鋪倒閉、轉讓。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟持續衰退，現今大量的店鋪倒閉、轉讓，中國也加大管制、維持社會穩定（維穩），傳出中國公安機關電子看板上赫然打出「戰區」2字。中媒報導，中國民眾稱，山東臨沂市公安看板出現了「戰區」2字，很可能與經濟下滑後的維穩相關。

據報導，山東臨沂市某些人流大的路段，包括餐廳、診所、補習班、飯店等多達30家貼出轉讓貼文。由於當地店鋪出租、轉讓需到執法部門登記備案，其出租、轉讓的告示貼文底部需打上「綜合行政執法局監製」之後才可張貼。

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也因路邊的轉讓店鋪越來越多，臨沂市除加大監控密度，1根電線杆子上就裝有5至6個監視器，朝向多方向，多條馬路上的十字路口也增加了警衛亭，而公安蘭山分局的電子牌上也出現了「蘭山戰區」。網友李先生指出，這一切恐與經濟下滑，政府加強維穩力道相關。

中國多位網友發文稱，「今年真的好慘，我都想轉……」「我在家鄉觀察1年多都不敢開餐廳，因為街上行人少過開店的……」。中媒記者表示，上網查詢「同城58」上的店鋪轉讓，發現每天都有大量的商鋪需要轉讓。

中媒指出，中國官媒新華網曾發文稱，「戰時狀態」是借用軍事表述，只能用於特別嚴重、緊急、需要高度動員、大規模組織的事態。全中國各地不能隨意宣布進入「戰時狀態」。

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