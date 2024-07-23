地緣政治超越通膨！成主權財富基金、央行首要擔憂

調查顯示，地緣政治緊張局勢已超越通膨，成為全球主權財富基金和央行最大的擔憂。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕景順（Invesco）週一（22日）公佈的調查顯示，地緣政治競爭，包括美國與中國之間正在醞釀的貿易戰，目前已經超過通膨，成為管理約22兆美元（約新台幣723兆元）資產的主權財富基金和央行最大的擔憂。

《路透》報導，從俄烏戰爭到貿易限制等不斷升級的衝突，多年以來一直壟罩著全球投資人，但隨著通膨浪潮逐漸退去，以及全球近一半的人口在今年投票選出新國家元首，緊張局勢現在正成為焦點。

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景順官方機構負責人林格羅（Rod Ringrow）表示，今年無疑是選舉年，無論是短期還是長期前景，地緣政治都戰勝了通膨。

景順全球主權資產管理研究在Q1針對全球83家主權財富基金以及53家央行進行調查，結果顯示，約83％的受訪者將地緣政治緊張局勢列為近期最關心的問題，超越了將通膨列為首要擔憂的73％。86％受訪者認為，地緣政治分裂和保護主義，也是未來10年最令人擔憂的問題。

從長遠來看，受訪者將氣候變遷列為第2大風險，林格羅指出，氣候問題現在已成為主流，主權基金和央行正在開始分配資本，研究這一問題，並了解相關影響。

地緣政治壓力，特別是西方國家因莫斯科入侵烏克蘭，沒收價值超過3000億美元（約新台幣9.85兆元）的俄羅斯資產，相關行動也嚇壞了各國央行。56％的受訪者表示，資產儲備「武器化」的潛在可能，增強了黃金的吸引力。

林格羅表示，現在可以看到愈來愈多央行購買黃金，且嘗試在本地持有黃金的需求不斷增加，各國央行傳統上會將黃金存在倫敦、紐約等金融中心。

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