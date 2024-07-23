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專家：AI若爆發類似CrowdStrike事件、衝擊將是10倍

2024/07/23 09:50

Crowdstrike的防毒更新出現問題，導致上週五的全球IT中斷，影響了多達850萬台 Windows裝置。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟Windows系統於上週五（19日）日前因資安公司CrowdStrike更新出錯，導致全球Windows設備出現大規模當機，波及全球航班、金融、企業運營。學者示警，此事件是一項警訊，若人工智慧（AI）一旦爆發類似問題、衝擊程度將會是上週五受影響的10倍。

《Business Insider》報導，紐約大學榮譽教授Gary Marcus受訪時表示，對消費者而言、微軟-CrowdStrike服務中斷事件是一大警訊，消費者正將大量權力移交給大型科技企業和AI，坐視AI系統不受監管，等同是在玩一場孤注一擲的賭博。

約翰霍普金斯大學凱瑞商學院資訊系統助理教授Javad Abed受訪時表示，企業現今仍將網路安全視為成本，而不是必要的投資，預估未來微軟-CrowdStrike斷線事件恐持續發生。

Marcus指出，如果單一錯誤可以讓航空公司、銀行、零售商、媒體等行業停擺，世人怎能相信通用人工智慧（AGI）已準備就緒。他認為，企業應投資提升軟體穩定性，而不是急於推出不成熟的聊天機器人，不受監管的AI產業將是災難根源。

歐媒報導，微軟稱由於安全更新故障，週五發生的全球最大規模資訊科技中斷事件，預計約有850萬台電腦受到影響，應歸咎於歐盟。

據報導，微軟與歐盟委員會2009年做出協議，導致微軟無法做出安全變更，來阻止網路安全公司Crowdstrike進行更新，而導致這起全球Windows系統大當機。

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