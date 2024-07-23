無論誰贏得美國大選，專家喊台積電都是關鍵贏家（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統大選的臨近，無論誰獲勝，預計美國製造業回流這關鍵主題，將繼續成為盤面焦點，因共和黨和民主黨都提出了有利於通過補貼或關稅來支持製造業的政策，Tema ETF投資長點名，台積電（2330）與Clean Harbors將是該政策主要受益者。

CNBC報導，Tema 美國回流主動型ETF（RSHO），是建立在世界沒有變得更安全的基礎上，隨著地緩政治、貿易戰爭、實際戰爭等問題，導致供應鏈捉襟見肘，公司正在做出決定，增量產能以更接近客戶進入美國。

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Tema ETF首席投資長尤里·霍賈米里安（Yuri Khodjamirian）表示，不管誰當選美國總統，製造業回流美國政策都將持續推動，而台積電將是主要受益者。

他指出，台積電是製造業回流關鍵參與者，受益於人工智慧需求的增長，今年上漲了近60%。

他進一步指出，台積電已將其在美國的投資增加到650億美元（約新台幣2.11兆元），並計劃在亞利桑那州建立3家半導體製造廠，這要歸功於美國晶元法案。據台積電稱，預計將創造6000個“直接高科技、高工資工作崗位”，2萬個建築工作崗位，以及數以萬計的間接供應商和一般產線工作崗位。

而第1家工廠預計將於明年開始生產，預計到本世紀末，這3家工廠都將投入運營，我們認為這對台積電來說將是1個很大的優勢。

然而，霍賈米里安警告稱，由於美國半導體製造業多年來的下滑，僱用熟練工作力可能面臨挑戰，雖然台積電的股票可能還有更大的上漲空間，但建議投資者注意半導體行業的週期性，應仔細考慮他們的頭寸規模和時機。正如我所說，從6到12個月的角度來看，這是1隻週期性很強的股票，我認為這些晶圓股都有支撐，但在某個時候，它們將開始在下跌週期中定價，比基本面實現的時間要早得多。

除了台積電外，另Clean Harbors也將是該政策的受益者，霍賈米里安指出，Clean Harbors是1家處於這一趨勢前沿的公司，他是1家專門從事危險廢物處理的廢物管理公司。

Clean Harbors今年來股價上漲了30%，隨著美國工業生產的增加，對公司服務的需求預計將增長。今年早些時候，它推出了一項新的「一站式」服務，以解決北美各地的PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質，通常稱為永久化學品）的問題，他們是為數不多的在該領域擁有解決方案的公司之一，是1檔被稱為“低調”的股票。

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