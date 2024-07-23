路透：輝達準備為中國研發新旗艦AI晶片

知情人士表示，輝達正在為中國市場研發1款新的旗艦AI晶片。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4名知情人士表示，輝達正在為中國市場研發1款新的旗艦AI晶片，新產品預計將符合美國目前的出口管制規範。

《路透》報導，輝達今年3月推出了「Blackwell」系列，該系列晶片將在今年內啟動量產。這一系列當中，B200在處理某些任務時，例如提供聊天機器人的答案方面，速度比前身快了30倍。

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2名知情人士稱，輝達將與中國主要分銷合作伙伴之一的浪潮（Inspur）合作，一同推出、銷售這款暫定名稱為「B20」的產品。另名知情人士則透露，B20計劃在2025年Q2開始出貨。

針對報導，輝達發言人拒絕置評；浪潮則未回應。

華府在2023年加強了對中國尖端半導體出口的管制，試圖阻止有辱於中國軍事超級運算領域的任何突破。在出口限制下，輝達已為中國市場研發了3款特供版晶片。美國收緊管制也協助中國科技巨頭華為和騰訊支持的新創公司Enflame，在中國國內的先進AI處理器市場取得一些進展。

Blackwell系列針對中國市場推出特供版晶片，將是輝達應對這些挑戰的最新行動。在美國制裁後，截至1月底的1年內，中國市場約佔輝達營收的17％左右，相較2年前的26％有所下滑。

根據研究機構SemiAnalysis預估，輝達今年預計將在中國銷售超過100萬顆H20晶片，價值超過120億美元（約新台幣3951億元）。

市場對於美國將繼續對半導體相關出口管制施壓抱有很高的期望，知情人士表示，美國希望荷蘭和日本進一步限制向中國供應晶片製造設備。知情人士也提到，拜登政府也計劃在最先進的AI模型周圍設置護欄。

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