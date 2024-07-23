輝達大漲逾4.7％！ 美股全面收紅、台積電ADR漲2.16％

美國華爾街股市主要指數22日全數收高。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日宣布退選，市場大致上從容應對，投資人轉為關注財報季。美國華爾街股市主要指數22日全數收高，其中科技類股反彈回升，輝達上漲超過4.7％。

綜合媒體報導，Google母公司Alphabet、Meta、特斯拉上週表現不佳，本週均反彈，Alphabet、Meta22日收盤分別上漲2.2％、2.2％，特斯拉更是大漲5.1％。《路透》報導指稱輝達（NVIDIA）正在為中國市場開發一款符合美國現行出口管制規定的新型旗艦AI晶片，使得輝達大漲逾4.7％。台積電ADR收盤上漲2.16%，收在169.35美元。

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在拜登拜登宣布退選，市場大致上從容應對，投資人轉為關注財報季，以及誰將和副總統賀錦麗（Kamala Harris）搭擋參選。22日與共和黨總統候選人川普相關的股票互有漲跌，川普媒體集團（DJT.O）下跌逾0.8％、軟體公司Phunware則上漲近4％。

道瓊工業指數攀漲127.91點或0.32%，收40415.44點。

標準普爾指數上揚59.41點或1.08%，收5564.41點。

那斯達克指數勁揚280.63點或1.58%，收18007.57點。

費城半導體指數大漲210.67點或4.00%，收5477.83點。

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