晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

輝達大漲逾4.7％！ 美股全面收紅、台積電ADR漲2.16％

2024/07/23 07:15

美國華爾街股市主要指數22日全數收高。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）21日宣布退選，市場大致上從容應對，投資人轉為關注財報季。美國華爾街股市主要指數22日全數收高，其中科技類股反彈回升，輝達上漲超過4.7％。

綜合媒體報導，Google母公司Alphabet、Meta、特斯拉上週表現不佳，本週均反彈，Alphabet、Meta22日收盤分別上漲2.2％、2.2％，特斯拉更是大漲5.1％。《路透》報導指稱輝達（NVIDIA）正在為中國市場開發一款符合美國現行出口管制規定的新型旗艦AI晶片，使得輝達大漲逾4.7％。台積電ADR收盤上漲2.16%，收在169.35美元。

在拜登拜登宣布退選，市場大致上從容應對，投資人轉為關注財報季，以及誰將和副總統賀錦麗（Kamala Harris）搭擋參選。22日與共和黨總統候選人川普相關的股票互有漲跌，川普媒體集團（DJT.O）下跌逾0.8％、軟體公司Phunware則上漲近4％。

道瓊工業指數攀漲127.91點或0.32%，收40415.44點。

標準普爾指數上揚59.41點或1.08%，收5564.41點。

那斯達克指數勁揚280.63點或1.58%，收18007.57點。

費城半導體指數大漲210.67點或4.00%，收5477.83點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財