插旗日本夯 近一年5家國銀增設據點、4家選九州

近一年來，共有4家國銀在九州新增日本分支機構。圖為福岡市區。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／日本福岡報導〕台資銀行搶攤日本市場，近期更聚焦台積電熊本廠所在地的「九州」！根據金管會統計，近一年來，共有5家本國銀行「新增」日本分支機構且開業，其中，就有4家選在九州（3家福岡、1家熊本），顯示九州成為國銀在日的「兵家必爭之地」。

首先，檢視金管會的「金融機構基本資料」登錄資料，目前台資銀行共有8家在日本設有分支機構（分行、子行、辦事處或出張所）；分別為兆豐銀行、彰化銀行、第一銀行、台灣銀行、台企銀、中信銀行、台新銀行及玉山銀行。

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除了上述8家外，近期還有2家在日本沒有據點的國銀，已向金管會申設據點且獲核准，包括：合庫銀行今年2月獲同意設東京分行、北富銀在今年7月也是東京分行。

依規定，國銀申設海外分支機構，須先獲得我方金管會核准後，然後，再進一步向日本金融主管機關申請同意，取得執照後才會正式開業。

其次，檢視國銀插旗日本的SOP（標準程序），第一個插旗據點都是從日本首都、也是第一大城東京開始，然後，再往其它地區拓展開來；因此，像是已經獲斤管會同意、但未在當地開業的合庫及北富銀，均是選擇東京做為第一個分行。

再者，觀察國銀插旗日本的最新趨勢，近一年來共有5家新增設分支據點，而向來與台灣關係良好的日本，成為國銀海外布局的新焦點。

根據金管會公告資料，5家「增設且已經開業」的國銀，依序為玉山銀行在2023年7月12日成立「福岡分行」、中信銀2023年12月18日成立「熊本事務所」、彰化銀行在2024年3月25日「大阪出張所」、台新銀行福岡支行是今年4月23日及臺灣銀行福岡辦事處在今年6月10日開業。

值得注意是，上述5家增設日本據點的銀行當中，就有多達4家選擇九州；其中，福岡的比例最高有3家（玉山、台新及臺銀），熊本有一家（中信銀），顯示台積電設日本廠發揮關鍵效果，使得國銀紛紛挑選九州做為「灘頭堡」。

而台新銀行的福岡支行已經在4月開業，於今天（23日）舉行開幕酒會。

台新銀行表示，九州向來有「日本矽島」之稱，半導體產業聚落完備，加上台積電熊本一廠已於今年2月開幕，並計畫今年底興建熊本二廠，更是半導體產業海外設廠首選。

對此，國銀主管指出，福岡是日本人口第4多的「都市圈」，尤其，當地電力、水力供應穩定，受到台積電熊本設廠影響，無論民營或公股都跟著動起來，掀起另一波插旗日本熱潮。

據瞭解，福岡是日本九州的首府，也是九州第1大城；若從福岡搭乘新幹線列車到熊本，僅需35分鐘。

根據統計，從2023年7月起，不到一年內，已有五家國銀新增日本分支機構。

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