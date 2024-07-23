「印度神童」要來台灣！訪談阿南德預言台積電未來

「印度神童」阿南德將於8月初來台參加亞洲區塊鏈高峰會。（圖擷取自Abhigya Anand臉書）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因屢次精準預言世界大事而聲明大噪，被外界稱為「印度神童」的占星預言家阿南德（Abhigya Anand），將於今年8月初造訪台灣，參加亞洲區塊鏈高峰會（ABS2024）。阿南德接受台媒訪問時表示，他非常期待來到台灣，訪談間還透露「護國神山」台積電的未來。

阿南德即將在下個月初來台參加於台北南港展覽館舉辦的亞洲區塊鏈高峰會（8/6－8/8），過去因為多次精準預言世界大事造成話題的他，此次來台一舉動也將受到關注和討論。除了阿南德，今年亞洲區塊鏈高峰會還邀請以太坊聯合創始人布特林（Vitalik Buterin）、數位發展部前部長唐鳳等人。

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根據《TVBS》報導，阿南德接受訪問時表示自己對台灣非常有好感，相當期待來台灣體驗素食、台灣文化和宗教信仰。在訪談間，阿南德聊到備受國際重視的台積電，表示接下來全球局勢雖然多變，但他認為台積電還是會持續在半導體領域處於領先地位，不會有什麼太大影響。

阿南德還稱，台灣未來在國際的價值會越來越高，但要注意2025年上半年會有經濟的問，也許會帶來一些顛覆性的事情。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

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