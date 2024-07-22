電動車需求疲軟 德汽車零件供應商破產數暴增6成

受到歐美電動車需求疲軟衝擊，德國汽車零件供應商陷入困境。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到歐美電動車需求疲軟衝擊，德國汽車零件供應商陷入困境。根據顧問公司Falkensteg最新數據顯示，2024年上半年，德國已有20家年營收超過1000萬歐元（約台幣3.5億）的汽車零件供應商申請破產，較去年同期暴增60%。

科技媒體DigiTimes報導，歐美國對電動車的需求低於預期，成為德國零件供應商陷入困境的主因，許多當地供應商原本希望抓住轉型帶來的機遇，最終被投資所困，面臨巨大壓力。即使是大型汽車製造商也在應對挑戰，特別是面對快速成長且具成本競爭力的中國供應鏈。

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根據顧問公司Falkensteg 公佈的最新數據顯示，2024 年上半年共有20 家年收入超過1000 萬歐元的德國汽車零件供應商申請破產，年增60%。這現象與2023年破產率下降2%形成鮮明對比，引發業界廣泛關注。

報導指出，隨著汽車製造商持續取消和推遲訂單，今年下半年破產情況恐進一步惡化。

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